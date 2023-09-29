«Это же Салтыковы-Щедрины». Дибров рассказал об иронии Собчак и Инстасамки

Тележурналист Дмитрий Дибров в интервью aif.ru рассказал о пережитом инсульте, уходе из программы «Кто хочет стать миллионером?», героях нашего времени и новом проекте, в котором они делятся с ним психологическими проблемами.
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