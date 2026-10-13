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Татар-информ

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В Минэкономики РТ ожидают роста ВРП Татарстана на 1% в 2027 году

В Минэкономики РТ ожидают роста ВРП Татарстана на 1% в 2027 году

Фото: © «Татар-информ» Валовой региональный продукт Татарстана в 2027 году прогнозируется на уровне 101% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

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