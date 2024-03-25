Оператор обмена замороженными активами объявил о начале приема заявок у россиян

Организатор торгов по обмену заблокированных у россиян иностранных ценных бумаг (ИЦБ) и замороженных у недружественных резидентов денег на счетах типа «С», брокерская компания «Инвестиционная палата» объявила о начале приема заявок от российских частных инвесторов на возможный обмен их ИЦБ.