БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Исконно русская земля»: Одесса будет в составе России — в этом уверены даже в США

«Исконно русская земля»: Одесса будет в составе России — в этом уверены даже в США

В США заявили, что Одесса может перейти под контроль России в ходе СВО Иллюстрация: "Блокнот" Эксперт заявил, что российская армия продолжит продвижение.

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Комментарии
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Елена Шарапова
Добровольно войдут, это Российская Земля...
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1 м.
Alexander Ivanovich
Одесса(греч.Одиосса) - была основана Светлейшим князем Потёмкиным на месте деревушки Гаджибей. Хазары(и пр.чуркестанцы), жившие там - перекрывали выход в море из Днепра. Тогда Екатерина Великая послала Потёмкина освободить проход к морю. Земля была с боем взята и заложены города-крепости: Одесса, Херсон и остальные. Никаких &quot;укров&quot; близко не было: освобождала РУССКАЯ армия! Как только сейчас будет взята Одесса - проект &quot;бандеростан&quot; - потеряет смысл и финансирование амеров и еврогейцев прекратится!
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1 м.