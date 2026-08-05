Alexander Ivanovich

Одесса(греч.Одиосса) - была основана Светлейшим князем Потёмкиным на месте деревушки Гаджибей. Хазары(и пр.чуркестанцы), жившие там - перекрывали выход в море из Днепра. Тогда Екатерина Великая послала Потёмкина освободить проход к морю. Земля была с боем взята и заложены города-крепости: Одесса, Херсон и остальные. Никаких "укров" близко не было: освобождала РУССКАЯ армия! Как только сейчас будет взята Одесса - проект "бандеростан" - потеряет смысл и финансирование амеров и еврогейцев прекратится!