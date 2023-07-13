ФОТО: KAY NIETFELD/GLOBALLOOKPRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ НАЗВАНА ЦЕНА ЗА КРЫМ И ДОНБАСС: НЕОЖИДАННЫЕ ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ САММИТА НАТО Альянс готовил киевский режим к войне с русскими ещё в 2014 году.
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