Позитив для оптимистов

3 445 подписчиков

Альянс готовил киевский режим к войне с русскими ещё в 2014 году.Последняя надежда Киева – широко анонсированное масштабное контрнаступление захлебнулось, перемолов десятки тысяч украинских солдат в кровавой мясорубке

Альянс готовил киевский режим к войне с русскими ещё в 2014 году.Последняя надежда Киева – широко анонсированное масштабное контрнаступление захлебнулось, перемолов десятки тысяч украинских солдат в кровавой мясорубке

ФОТО: KAY NIETFELD/GLOBALLOOKPRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ НАЗВАНА ЦЕНА ЗА КРЫМ И ДОНБАСС: НЕОЖИДАННЫЕ ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ САММИТА НАТО Альянс готовил киевский режим к войне с русскими ещё в 2014 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх