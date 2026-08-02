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Царьград

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Васильев: Россия хочет сохранить дружеские отношения с Арменией

Васильев: Россия хочет сохранить дружеские отношения с Арменией

Россия заинтересована в сохранении дружественных отношений с Арменией. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Организации договора о коллективной безопасности Виктор Васильев в интервью РИА Новости.

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