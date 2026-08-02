Васильев: Россия хочет сохранить дружеские отношения с Арменией

Россия заинтересована в сохранении дружественных отношений с Арменией. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Организации договора о коллективной безопасности Виктор Васильев в интервью РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии