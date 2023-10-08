ЦАХАЛ заявил о ликвидации свыше 400 боевиков ХАМАС

РИАМО - 8 окт. Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) сообщила, что с момента обострения палестино-израильского конфликта было уничтожено более 400 бойцов ХАМАС, находящихся в секторе Газа, еще десятки взяты в плен, передает РИА Новости.