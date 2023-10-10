Почетные грамоты и благодарности от Могилевского областного Совета депутатов вручила хлеборобам Ирина Раинчик.

Во время церемонии награждения победителей областного соревнования за достижение лучших показателей в развитии агропромышленного комплекса в Хотимске председатель Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик вручила Почетные грамоты Могилевского областного Совета депутатов инженеру по эксплуатации машино-тракторного парка сельскохозяйстве .
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