Госплан возвращается

Авторитетные эксперты отмечают все больше признаков возвращения в РФ знаменитого Госплана. Михаил Мишустин дал поручение утвердить паспорта крупных проектов технологического суверенитета, которые будут включать всю цепочку их реализации, начиная от разработки и заканчивая производством и сбытом.