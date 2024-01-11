Госплан возвращается

Авторитетные эксперты отмечают все больше признаков возвращения в РФ знаменитого Госплана. Михаил Мишустин дал поручение утвердить паспорта крупных проектов технологического суверенитета, которые будут включать всю цепочку их реализации, начиная от разработки и заканчивая производством и сбытом.
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