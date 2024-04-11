На федеральной автотрассе в Тверской области полицейские задержали межрегионального наркокурьера

В ходе реализации оперативной информации, поступившей из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тверской области при содействии сотрудников отдельного спецбатальона дорожно-патрульной службы региональной Госавтоинспекции задержали межрегионального наркокурьера с крупной партией запрещённого вещества.
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