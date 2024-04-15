В регионе 19 и 20 апреля пройдут общеобластные весенние субботники Жители, волонтёры, активисты, работники организаций и предприятий выйдут на улицы и приведут в порядок общественные территории, места памяти и площадки у своих домов.
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