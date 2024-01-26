Взрывная волна подбросила в воздух китайца

Житель небольшого населённого пункта, решил ускорить процесс приготовления пищи и произвёл техническое обслуживание метантенка, устройства для анаэробного брожения жидких органических отходов для получения метана.
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