Власти Херсонской области заявили о попадании военных ВСУ в тактическое окружение

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что часть подразделений украинской армии оказалась в тактическом окружении у границ региона.
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