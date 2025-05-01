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«Рабочий? Класс!»: в России отмечают 1 мая

«Рабочий? Класс!»: в России отмечают 1 мая

В России сегодня празднуют День Весны и Труда, который также известен и под другими названиями nda.В России сегодня празднуют День Весны и Труда, который также известен и под другими названиями – День международной солидарности трудящихся, День труда, День весны.

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