«Рабочий? Класс!»: в России отмечают 1 мая

В России сегодня празднуют День Весны и Труда, который также известен и под другими названиями nda.В России сегодня празднуют День Весны и Труда, который также известен и под другими названиями – День международной солидарности трудящихся, День труда, День весны.
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