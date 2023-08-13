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Кейн о переходе в «Баварию»: «Хочу брать трофеи. Я здесь ради победы в ЛЧ»

Кейн о переходе в «Баварию»: «Хочу брать трофеи. Я здесь ради победы в ЛЧ»

«Я всю жизнь провел в Англии, в АПЛ. Нужно адаптироваться к новой лиге и новым соперникам. В Бундеслиге есть отличные команды.

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