Отказы прививать от клещевого энцефалита летом объяснил инфекционист Поздняков

«Сегодня хотела поставить «прививку от клеща» в обычной больнице. Медсестра мне посоветовала этого не делать, заверила, что сейчас от укола «будет только хуже», другими словами, прививка ставится только тогда, когда клещи спят», – рассказала VN.
«Сегодня хотела поставить «прививку от клеща» в обычной больнице. Медсестра мне посоветовала этого не делать, заверила, что сейчас от укола «будет только хуже», другими словами, прививка ставится только тогда, когда клещи спят», – рассказала VN.
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