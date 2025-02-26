Елабужский район отправил военным 343 тонны помощи с начала СВО

В зоне специальной военной операции сейчас находятся 832 военнослужащих из Елабужского района. С первых дней СВО район активно оказывает поддержку бойцам: организовано 108 отправок гуманитарной помощи для военных и 35 – для госпиталей.
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