Царьград

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ВСУ потребовали у жителей освободить девятиэтажные дома в западной части Артёмовска под оборону

ВСУ потребовали у жителей освободить девятиэтажные дома в западной части Артёмовска под оборону

"Кто не выехал, мы не виноваты": ВСУ прогнали жильцов из девятиэтажек в западной части Артёмовска.Военнослужащие Украины прибегли к принудительным методам по отношению к жителям западной территории Артёмовска, забрав у граждан квартиры под оборону.

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