ВСУ выпустили 13 снарядов по Макеевке и Донецку

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк 13 снарядами калибром 152 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).