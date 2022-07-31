ВСУ выпустили 13 снарядов по Макеевке и Донецку

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк 13 снарядами калибром 152 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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