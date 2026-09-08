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Газета.ру

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В Ялте из-за угрозы атаки дронов отменили движение автобусов по 4-м маршрутам

В Ялте из-за угрозы атаки дронов отменили движение автобусов по 4-м маршрутам

В связи с беспилотной опасностью в Ялте отменено движение части рейсовых автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиа Ялта».

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