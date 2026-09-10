Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить НДФЛ для россиян с доходом до 50 тыс. рублей. Как сообщается во фракционном Телеграм-канале, законопроект направлен в Правительство.
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