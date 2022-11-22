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Бучневич набрал 0+1 с «Анахаймом», продлив до 3 серию игр с очками. У него 4+8 в 13 матчах сезона

Бучневич набрал 0+1 с «Анахаймом», продлив до 3 серию игр с очками. У него 4+8 в 13 матчах сезона

Павел Бучневич набрал 0+1 с «Анахаймом», продлив до 3 серию игр с очками. Форвард «Сент-Луиса» помог Ноэлю Аччари поразить пустые ворота и поставить точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:1).

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