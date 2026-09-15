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Пятый канал

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У татуированного сфинкса из Ростова-на-Дону появился новый дом

У татуированного сфинкса из Ростова-на-Дону появился новый дом

Кот породы сфинкс по кличке Арчи, которому татуировщик из Ростова-на-Дону набил на теле логотип магазина, нашел новый дом и хорошо себя чувствует.

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