Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии

Майя Санду отменила запланированный брифинг после предварительных итогов голосования в Молдавии @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Tекст: Денис Тельманов Президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов референдума, по которым 55% проголосовавших высказались против вступления страны в ЕС, и президентских выборов, победитель которых не был определен в первом туре.