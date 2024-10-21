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Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии

Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии

Майя Санду отменила запланированный брифинг после предварительных итогов голосования в Молдавии @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Tекст: Денис Тельманов Президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов референдума, по которым 55% проголосовавших высказались против вступления страны в ЕС, и президентских выборов, победитель которых не был определен в первом туре.

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