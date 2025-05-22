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Россия создаст единую экосистему для беспилотного транспорта

Россия создаст единую экосистему для беспилотного транспорта

Минтранс России работает над созданием единой системы для всех беспилотных видов транспорта. Проекты уже реализуются: беспилотные паромы курсируют между Усть-Лугой и Балтийском, а электропоезд "Ласточка" тестируется на МЦК в Москве.

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