Россия создаст единую экосистему для беспилотного транспорта

Минтранс России работает над созданием единой системы для всех беспилотных видов транспорта. Проекты уже реализуются: беспилотные паромы курсируют между Усть-Лугой и Балтийском, а электропоезд "Ласточка" тестируется на МЦК в Москве.
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