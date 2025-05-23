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Петербургский дневник

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Психолог Матвеева объяснила, как научить ребенка подводить итоги учебного года

Психолог Матвеева объяснила, как научить ребенка подводить итоги учебного года

Для этого можно сделать плакат Подводить итоги учебного года уже можно в старшем дошкольном возрасте и для этого можно воспользоваться визуальными приемами, рассказала РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Софья Матвеева.

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