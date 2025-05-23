Психолог Матвеева объяснила, как научить ребенка подводить итоги учебного года

Для этого можно сделать плакат Подводить итоги учебного года уже можно в старшем дошкольном возрасте и для этого можно воспользоваться визуальными приемами, рассказала РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Софья Матвеева.
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