Психолог Матвеева объяснила, как научить ребенка подводить итоги учебного года

Для этого можно сделать плакат Подводить итоги учебного года уже можно в старшем дошкольном возрасте и для этого можно воспользоваться визуальными приемами, рассказала РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Софья Матвеева.