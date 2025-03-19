Глава депспорта Ямала рассказал, чего не хватает отрасли для развития

Новый руководитель окружного департамента по физической культуре и спорту Александр Кусенко рассказал о сильных и слабых сторонах развития спорта на Ямале и что необходимо сделать еще, для того, чтобы в округе рождались чемпионы.
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