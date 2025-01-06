Адвокат Луньков: уголовное дело возбудили по факту избиения гимнасток тренером

Уголовное дело возбудили против тренера спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) №5 по художественной гимнастике города Владимира после видео, на котором мать одной из спортсменок сообщила об избиении девочки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии