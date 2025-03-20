«Апокалиптическая картина»: десятки БПЛА «Герань-2» атаковали завод «Гидросила АПМ» в Кировограде

ЛБ Людмила Боченкова просто прекрасная картина ! почаще нужно рав перемирие по энергетике !уничтожаем заводы азродромы поступающее с запада оружие! Россия вперёд!

Владимир Алтайцев Гори, гори ясно, чтобы не погасло!!!!!!Бандерюги, когда горели Лугапнск, Донецк и другие города Донбасса, вы от радости из штанов выскакивали. Теперь получите, сволочи.