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Несекретные материалы

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«Апокалиптическая картина»: десятки БПЛА «Герань-2» атаковали завод «Гидросила АПМ» в Кировограде

«Апокалиптическая картина»: десятки БПЛА «Герань-2» атаковали завод «Гидросила АПМ» в Кировограде

Российские военные минувшей ночью атаковали производственные помещения предприятия «Гидросила АПМ», занимающегося производством аксильно-поршневых машин и двигателей в населенном пункте Кропивницкий Кировоградской области.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
просто прекрасная  картина ! почаще нужно  рав перемирие по энергетике  !уничтожаем заводы азродромы  поступающее с запада оружие! Россия  вперёд!
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16 час.
Владимир Алтайцев
Гори, гори  ясно, чтобы  не погасло!!!!!!Бандерюги, когда  горели Лугапнск, Донецк  и другие  города  Донбасса, вы  от радости  из штанов  выскакивали. Теперь  получите, сволочи.
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16 час.
Геннадий Сытник
А что ж ты, гандон, мне диз поставил за то, что я живу в Донецке, урод? Синька зло?
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12 час.
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