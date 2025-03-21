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Орбан: большинство лидеров ЕС выступают за продолжение конфликта на Украине

Орбан: большинство лидеров ЕС выступают за продолжение конфликта на Украине

REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS Большая часть лидеров стран Евросоюза намерена продолжать украинский конфликт, однако некоторые из них постепенно приходят к мысли об урегулирования кризиса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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