Орбан: большинство лидеров ЕС выступают за продолжение конфликта на Украине

REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS Большая часть лидеров стран Евросоюза намерена продолжать украинский конфликт, однако некоторые из них постепенно приходят к мысли об урегулирования кризиса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.