Politico: Пентагон недоволен реакцией Байдена на атаки в Красном море

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos Военные чиновники США разочарованы реакцией администрации президента Джо Байдена на атаки против коммерческих судов в Красном море.
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