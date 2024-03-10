Конор Макгрегор: «Надеюсь, что получу поединок 29 июня»

«Я надеюсь, что это случится. Попросите Хантера Кэмпбелла организовать бой. Знаете, я вернусь в лагерь сразу, как только закончится пресс-работа по фильму «Дом у дороги» и вечеринки ко Дню святого Патрика.
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