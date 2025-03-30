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Царьград

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Трамп отказывается увольнять сотрудников из-за утечки в чатах Signal

Трамп отказывается увольнять сотрудников из-за утечки в чатах Signal

Дональд Трамп заявил, что не будет увольнять чиновников из-за утечки обсуждений военных операций через Signal.

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