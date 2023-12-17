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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Овечкин – мастер с большой буквы. Он создает много моментов для партнеров, но шайба приходит к нему не так часто, как раньше». Коньков о форварде

Форвард «Вашингтона» не смог забить в последних 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ.  – Александр Овечкин не забивает 12 матчей.

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