Полиция проводит проверку после ДТП с наездом на ребенка-велосипедиста

Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести Полиция проводит проверку после аварии в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленобласти с пострадавшим ребёнком-велосипедистом, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и региону.