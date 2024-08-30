Полиция проводит проверку после ДТП с наездом на ребенка-велосипедиста

Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести Полиция проводит проверку после аварии в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленобласти с пострадавшим ребёнком-велосипедистом, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и региону.
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