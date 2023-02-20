smi.today

4 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Эти странки мне тоже не жалко, а вот растительный и животный мир, все же, жаль.Эксперт оценил по...
  • Svetlana Kuzmina
    "...метан оказывает отрицательное влияние на животный и растительный мир в районе выброса."                     Вот п...Эксперт оценил по...
  • Фил
    Я думаю все ему ботинки облизал. Полное нечтожество, а не президент.Имя Байдена увеко...

Глава МИД Чада Назыф: Страна нуждается в помощи РФ в борьбе с терроризмом

Глава МИД Чада Назыф: Страна нуждается в помощи РФ в борьбе с терроризмом

Чаду нужна поддержка Российской Федерации в сфере противодействия террористическим угрозам. Руководитель внешнеполитического ведомства державы Мухаммед Салех Назыф указал на тот факт, что правительство надеется получить предложения в данной сфере.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх