Глава МИД Чада Назыф: Страна нуждается в помощи РФ в борьбе с терроризмом

Чаду нужна поддержка Российской Федерации в сфере противодействия террористическим угрозам. Руководитель внешнеполитического ведомства державы Мухаммед Салех Назыф указал на тот факт, что правительство надеется получить предложения в данной сфере.
Чаду нужна поддержка Российской Федерации в сфере противодействия террористическим угрозам. Руководитель внешнеполитического ведомства державы Мухаммед Салех Назыф указал на тот факт, что правительство надеется получить предложения в данной сфере.
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