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Татар-информ

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Трамп заявил о необходимости смены лидера Украины

Трамп заявил о необходимости смены лидера Украины

Фото: kremlin.ru Украине пора сменить главу государства. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами.

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