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Внебрачная дочь доктора Мясникова выросла: как живут 20-летняя Полина и ее мама

Внебрачная дочь доктора Мясникова выросла: как живут 20-летняя Полина и ее мама

Внебрачной дочери телеврача Александра Мясникова исполнилось 20 лет. Полина не стала продолжать знаменитую медицинскую династию, но сохранила близкие отношения с отцом.

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