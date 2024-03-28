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Шарлиз Терон открутила голову кукле на красной дорожке и заметно подняла себе настроение

Шарлиз Терон открутила голову кукле на красной дорожке и заметно подняла себе настроение

У режиссера Гильермо дель Торо всегда найдется, чем угостить красавицу на светской вечеринке. Мастер класс, как поднять себе настроение на красной дорожке пафосного светского мероприятия показали Шарлиз Терон и Гильермо дель Торо.

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