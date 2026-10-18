Матч пройдёт на «Минск-Арене» 18 октября, начало — в 17:10. Обе команды подходят к встрече с 17 очками после 16 матчей, а за казанцев теперь выступает экс-капитан минчан Андрей Стась.
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