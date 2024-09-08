7 лучших рецептов блинов на молоке

1. Классические блины на молоке Блинчики получаются очень нежными и мягкими. Ингредиенты 3 яйца; 2 столовые ложки сахара; ¼ чайной ложки соли; 500 мл молока; 220–240 г муки; ¼ чайной ложки соды; 2–3 столовые ложки растительного масла + для смазывания.
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