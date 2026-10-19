Южный мост в Днепре, бывшем Днепропетровске, закрыт на месяц из-за повреждений. По данным "Страна.ua", за последние недели российские войска поразили ключевые мосты, что вызвало транспортный коллапс в городе.
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