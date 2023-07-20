Состояние бедствия в одной из самых маленьких стран мира после обнаружения огромной бомбы

Одна из самых маленьких стран мира - островное государство Науру - объявила о состоянии бедствия, прежде чем австралийские военные пришли на помощь, чтобы попытаться обезвредить гигантскую бомбу времен Второй мировой войны, сообщает Reuters.
Одна из самых маленьких стран мира - островное государство Науру - объявила о состоянии бедствия, прежде чем австралийские военные пришли на помощь, чтобы попытаться обезвредить гигантскую бомбу времен Второй мировой войны, сообщает Reuters.
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