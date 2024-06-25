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Песков рассказал, зачем Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus и считает подарок не дорогим

Песков рассказал, зачем Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus и считает подарок не дорогим

Вчера 957 прочитали Народная мудрость гласить, что для друзей ничего не жалко. Северная Корея является другом России и её союзником.

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