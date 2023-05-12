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Главы МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии договорились о создании дорожной карты для нормализации турецко-сирийских отношений

Главы МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии договорились о создании дорожной карты для нормализации турецко-сирийских отношений

В ближайшее время начнется формирование специального комитета и разработка дорожной карты для дальнейшей нормализации отношений между Турцией и Сирийской Арабской Республикой.

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