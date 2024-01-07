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Закон и Порядок

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"Плюсов все меньше", - главный минус жизни в России глазами мигранта

"Плюсов все меньше", - главный минус жизни в России глазами мигранта

Politiki.net Накануне опубликовали довольно любопытный результат импровизированного соцопроса, проведенного среди мигрантов.

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