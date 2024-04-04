Недорогая идея декора под плитку для ванной комнаты

Далеко не все могут позволить себе плитку в ванной. Дорогой не только материал, но и работа. Если вы хотите существенно сэкономить и всё-таки получить достойный результат, то забирайте идею ниже! Мастерица подошла к вопросу креативно и преобразила ванную комнату своими руками.