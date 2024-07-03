В России разработали нейросеть для подбора модных луков

Его создали студенты Восточно-Сибирского университета технологий и управления (ВСГУТУ) Студенты Восточно-Сибирского университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработали нейросетевую модель, которая помогает людям в подборе модных образов из одежды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии