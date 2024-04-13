Комбат ВСУ Куриленко: Украина потеряет все территории до Днепра

Павел Куриленко, командир батальона специального назначения украинских Вооруженных сил, заявил, что без поддержки Запада Украина рискует потерять контроль над территориями до реки Днепр после планируемого крупномасштабного наступления Вооруженных Сил России в 2024 году.
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