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Пациента, напавшего на соседей по палате в Якутии, зовут Прокопий Трофимов, и ему 47...

Пациента, напавшего на соседей по палате в Якутии, зовут Прокопий Трофимов, и ему 47...

Пациента, напавшего на соседей по палате в Якутии, зовут Прокопий Трофимов, и ему 47 лет. Предположительно, из-за тяжелого морального состояния, Прокопий начал без разбору резать других больных — ранил пятерых, затем сам воткнул нож себе в живот.

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