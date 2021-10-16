Пациента, напавшего на соседей по палате в Якутии, зовут Прокопий Трофимов, и ему 47 лет. Предположительно, из-за тяжелого морального состояния, Прокопий начал без разбору резать других больных — ранил пятерых, затем сам воткнул нож себе в живот.